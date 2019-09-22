Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Просмотров: 2340
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 6660
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1854
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 369
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2889
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 3249
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1386
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1260
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3204
Фото
Все фото
4
14
4
4
6
Учительница о премьере Гончаруке: &quot;Лешу с девушкой никогда не видела&quot;
Учительница о премьере Гончаруке: "Лешу с девушкой никогда не видела"
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
&quot;Нет обратной связи&quot; - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
"Нет обратной связи" - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
Видео
Все видео
В Раде презентуют проект госбюджета-2020 – онлайн
В Раде презентуют проект госбюджета-2020 – онлайн
Дело Байдена: адвокат Трампа проговорился, что давил на Украину
Дело Байдена: адвокат Трампа проговорился, что давил на Украину
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Выборы в Киеве и реформа прокуратуры: Рада собралась на заседание
Выборы в Киеве и реформа прокуратуры: Рада собралась на заседание
Рада рассмотрит отмену импичмента президента – онлайн заседание
Рада рассмотрит отмену импичмента президента – онлайн заседание
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 99
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5040
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5229
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31338
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 сентября 2019
Просмотров: 207
Ніхто й не думав
Марш уболівальників збірної України у Вільнюсі розпочався від Ратуші за півтори години до матчу проти Литви. На площі перед будівлею збираються ...
воскресенье, 22 сентября 2019 04:28

Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими

  Комментировать
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Верещук рассказала о ценностях Украины. Фото: Сегодня

Депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что Украина должна защищать "свои ценности, которые в Европе давно размыты", очевидно имея в виду вопросы так называемых традиционных ценностей: семьи и религии.

Верещук считает, что Украина может учиться у Евросоюза децентрализации, организации судебной системы, правоохранительной системы, "но все-все под копирку к нам – нет", об этом она сказала в эфире 112 Украина.

"Оно не сработает. У нас есть свои ценности, которые нужно сохранять, и которые в Европе давно размыты", - заявила Верещук.

Она считает, что нельзя сравнивать Украину ни с какой другой страной.

Депутат от Слуги народа также высказала мысль, что европейские ценности сейчас "сильно дискутируются". "Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия", - убеждена депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте

По недавнему социологическому опросу, 55% граждан считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Это самый высокий показатель за восемь лет. 18% украинцев это направление оценивают как неправильное, 26% не определились.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 79051
Кто вы такая? – &quot;слуга&quot; Тищенко снова отличился
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
 5 Просмотров: 21664
Гороскоп на выходные: каким знакам лучше остаться дома
Гороскоп на выходные: каким знакам лучше остаться дома
 Просмотров: 11754
Вместо пса - медведь: показали любимцев, которые поражают габаритами
Вместо пса - медведь: показали любимцев, которые поражают габаритами
20
 Просмотров: 10863
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
 Просмотров: 10359
Политика
В США требуют стенограмму разговора Трампа и Зеленского
В США требуют стенограмму разговора Трампа и Зеленского Просмотров: 27
ОБСЕ зафиксировала 152 обстрела Донбасса за сутки
ОБСЕ зафиксировала 152 обстрела Донбасса за сутки Просмотров: 90
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады Просмотров: 1638
ГБР идет путем Януковича - Порошенко об обысках
ГБР идет путем Януковича - Порошенко об обысках Просмотров: 135
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета Просмотров: 567
Больше всего комментируют
6
Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?
5
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
5
Богдан предлагает разделить Нацгвардию
2
Доллар продолжает дешеветь
2
Хамы, быдло, жлобы: топ разочарований крымского лета
Голосов: 11746
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua