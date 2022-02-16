День единения: марафон показывают все телеканалы - от Ахметова до Порошенко

К марафону присоединились все телеканалы и радио.

Сегодня в Украине - День единения.

16 февраля все телеканалы и радио транслируют общенациональный телемарафон единения #UAразом.

Марафон показывают телеканалы, связанные с бизнесменами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским, пятым президентом Петром Порошенко.

Телемарафон транслируют СТБ, ICTV, "1+1", УНІАН, "Україна", "Україна 24", "Інтер", НТН, "UA: Перший", "UA: Крим", "UA: Культура", всі регіональні філії Суспільного, "Дом", "канал 24", "5 канал", "Прямий", "Еспресо", "4 канал", "Рада", канал "Київ", "Правда тут Київ", "Правда Тут Львів", "Перший західний", ІНТБ; "Типовий Київ", "Конкурент TV", "Рівне 1", ITV, "Донбас онлайн", ATR.

Марафон начался исполнением гимна Украины, из дома выступил президент Владимир Зеленский.

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"Вы видите уникальное событие - никогда такого не было, чтобы все телеканалы добровольно объединялись. Главное, что нас отличает среди всех, - что перед лицом угрозы украинцы объединяются.

Вчера разговаривал с западными министрами, они говорят: вы уникальны, едины, вы молодцы. Это позволяет нам противостоять российской агрессии. Россия использует средства массовой информации как оружие. Поэтому должны противостоять этому оружию ежедневно", - заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

С начала февраля было 60 дезинформационных атак на Украину, сказал министр.

День единения в Украине отмечается впервые. Соответствующий указ Зеленский подписал 14 февраля. На границах Украины находились более 120 тыс. российских военных, сообщал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Украина сегодня сильна как никогда, обращался к гражданам президент.