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среда, 16 февраля 2022 08:48

Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения

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Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Зеленский призвал украинцев вместе смотреть телемарафон. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения.

Сегодня важный день, заявил он во время телемарафона национального единства, который стартовал утром 16 февраля.

"Великий народ великой страны, доброе утро тебе! Сегодня День единения нас всех. Мы разные. Разного возраста и пола, из разных городов, регионов, разных профессий, талантов, знаний, языков и религий. Но объединяет нас единое желание - жить в мире, жить счастливо одной семьей с детьми и родителями", - сказал Зеленский.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

На все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома, в Украине, подчеркнул президент. Он призвал смотреть телемарафон "UAразом" на украинских каналах.

"Никто не будет любить наш дом так, как мы любим. И никто - только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые! Восток, Запад, Юг, Север звучит только вместе, но звучит сильно", - добавил Зеленский.

Зеленский решил сделать 16 февраля Днем единения. Соответствующий указ президент подписал 14 февраля.

Сегодня все телеканалы показывают телемарафон национального единства. Утром - с 8:00 до 10:00 и вечером - с 19:00 до 22:00. Это одно из мероприятий ко Дню единения. В телеэфирах представители власти и лидеры мнений будут обсуждать текущую ситуацию на границах Украины и внутри государства.

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Дата
16
февраля

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