16 февраля по всем каналам пройдет телемарафон единения

Телемарафон пройдет завтра с 8:00 до 10:00 утра. Фото: Pexels

16 февраля по всем каналам страны пройдет телемарафон на тему единения.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Будет интересный телемарафон завтра с 8:00 до 10:00, все телеканалы страны будут фактически говорить одной картинкой. С 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 мы увидим разных спикеров, представителей власти, лидеров общественной мнения, волонтеров, которые будут говорить по теме единения и по теме нарративов, которые нашу страну помогают объединять", - сказал министр.

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Кабмин поручил органам власти поднять Государственный флаг на административных зданиях во всех населенных пунктах 16 февраля. Правительство также распорядилось создать единую информационную платформу стратегической коммуникации "UAразом" для информирования о ситуации с безопасностью и деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности людей.

Президент Владимир Зеленский решил совершить 16 февраля Днем единения. "Соответствующий указ уже подписал. В этот день мы вывесим национальные флаги, повяжем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас одно большое европейское стремление", - сказал он.