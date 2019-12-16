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среда, 18 декабря 2019 15:30

Демократию ожидает кризис - Николай Выговский

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Автор: Тарас Подолян
  Микола Виговський
Микола Виговський

Понятие демократии в старом понимании приходит к концу - считает эксперт и общественный ативист Николай Выговский. Таким мнением он поделился в интервью журналу "Країна".

"Техничные средства и повальная интернетизация позволяет через интернет подобрать особый месседж к каждому избирателю. Благодаря биг дате, кликам, предпочтениям складывается четкий психологический и социальный портрет каждого конкретного человека. Ему и приподносят информацию в соответствии с его потребностями.

Раньше так в племенах наводили ткань реальности шаманы. А сейчас эта ткань реальности наводится в интернете.

Когда тебе предлагают кандидата в президенты, ты чувствуешь, что почему-то он тебе импонирует. На самом деле его образ создан специально под твои предпочтения.

Дальше эти методы только распространяться. Я почему-то думаю, что будет расти не уровень политической культуры людей, а продвинутость этих всех технологий, которые формируют общественное мнение ", - считает Николай Выговский.

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Без реагирования на это демократию ожидает кризис, говорит он.

 

"Или все договорятся, что манипулировать свободным выбором людей нельзя, и как-то научатся это отслеживать, или придется искать новые формы государственной власти. Мне почему-то кажется, что к концу века роль государств будет сильно нивелирована и появятся какие-то новые формы - комьюнити , где управление будет горизонтальным и более быстрым".

Интервью с Николаем Выговским читайте в журнале "Країна".

Авторство термина "большие данные" принадлежит Клиффорду Линчу, редактору журнала Nature, который собрал материалы о явлении взрывного роста объема и разнообразия данных и подготовил в сентябре 2008 года специальный выпуск журнала, где отразил феномен больших данных; термин был предложен по аналогии с подобными в деловом англоязычной среде метафорами "большая нефть" или "большая руда".

Большой шум вокруг этой темы возник после того, как в июне 2011 года консалтинговая компания McKinsey выпустила доклад "Большие данные: следующий рубеж в инновациях, конкуренции и производительности", в котором оценила потенциальный рынок крупных данных в миллиарды долларов. В том же году аналитическая компания Gartner отмечает большие данные как тренд номер два в информационно-технологической инфраструктуре, уступая лишь виртуализации.

Автор: Валерия Радзиевская
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