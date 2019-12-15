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воскресенье, 15 декабря 2019 22:50

Мир завоевывает "новая искренность" - эксперт

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Автор: Тарас Подолян
  Николай Выговский
Николай Выговский

Мир в последнее время столкнулся с понятиями "постправда" и "новая искренность", - считает общественный активист Николай Выговский. Об этом он рассказал в интервью журналу "Країна".

"Это проще проследить в искусстве. 16-летняя американская девушка Билли Айлиш записывает в своей спальне простенький музыкальный альбом на синтезатор. Он выстреливает так, что автор получает Грэмми и собирает стадионы. Простое, наивное, но чистосердечное. Это завоевывает благосклонность людей не только в искусстве, но и в политике. Тот же Трамп - тоже ответ на этот запрос. Люди устали от сложных историй. Они хотят, чтобы просто и искренне. Пришел мужик, который матерится так же, как и мы, - классно. Зеленский с сериалом - тот же пример.

Новая искренность пытается отвечает и двум критериям - казаться простой и настоящей. Этот запрос является во всех сферах жизни.

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Раньше в моде были дорогие тачки, бриллианты и пафос. А сейчас девочка с брекетами и цветным волосами собирает стадион", - отметил эксперт.

Интервью с Николаем Выговским читайте в журнале "Країна".

Билли Айлиш - американская певица и автор песен. Получила известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла "Ocean Eyes" на SoundCloud. 29 марта 2019 выпустила свой первый студийный альбом, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, который возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады [4], а сингл "Bad Guy" вышел на первое место в Billboard Hot 100 [5] [6] (США). Он стал первым чарт-Топер певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, родившимся в XXI веке, которой удалось возглавить Hot 100.

Автор: Валерия Радзиевская
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