Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела о ППК "Вагнера" Марьяна Безугла вызывает на заслушивание главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.
Он распространил информацию о заслушивании бывшего начальника главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Безугла в Facebook заявила, что эта информация не соответствует действительности.
"Присутствовали члены ВСК и Бурба. Это единственные источники информации о том, что было вчера. Заседание "грифованное". Подпадает под закон о гостайне. Это уголовная ответственность. Не думаю, что Василий Васильевич будет давать фейковый вариант государственной тайны", - написала Безугла.
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Добавила, что пора ответственности за сказанное, сделанное и сломанное.
"Или же просто Бутусов взял и написал свою предыдущую версию, чтобы как-то, ну хоть как-то "прилепиться" к работе ВСК? Кто он, свидетель, инструмент сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине? Будем разбираться", - подытожила Безуглая.
О времени и месте заслушивания Бутусова будет сообщено позже.
В пятницу, 24 сентября, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба в режимном помещении дал показания по делу наемников ППК "Вагнера" временной следственной комиссии Верховной Рады. Нардеп Роман Костенко сообщил, что встреча была в здании ГУ разведки.
Сегодня, 25 сентября, Бутусов опубликовал якобы содержание показаний Василия Бурбы.
Ссылаясь на источники в комиссии, Бутусов сообщил, что на допросе Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации. И "привел много новых деталей и фактов, подтверждающих измену и утечку информации в КГБ Беларуси с Офиса президента Украины".
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