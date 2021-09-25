Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК

Дело "вагнеривцев" - довгопланированная сорванная спецоперация США, Украины и Турции по задержанию боевиков частной компании Вагнера. К срыву якобы привела утечка информации из ближайшего окружения президента. Фото: REUTERS

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела о ППК "Вагнера" ​​Марьяна Безугла вызывает на заслушивание главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

Он распространил информацию о заслушивании бывшего начальника главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Безугла в Facebook заявила, что эта информация не соответствует действительности.

"Присутствовали члены ВСК и Бурба. Это единственные источники информации о том, что было вчера. Заседание "грифованное". Подпадает под закон о гостайне. Это уголовная ответственность. Не думаю, что Василий Васильевич будет давать фейковый вариант государственной тайны", - написала Безугла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офис президента не ответил Bellingcat по поводу дела "вагнеровцев"

Добавила, что пора ответственности за сказанное, сделанное и сломанное.

"Или же просто Бутусов взял и написал свою предыдущую версию, чтобы как-то, ну хоть как-то "прилепиться" к работе ВСК? Кто он, свидетель, инструмент сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине? Будем разбираться", - подытожила Безуглая.

О времени и месте заслушивания Бутусова будет сообщено позже.

В пятницу, 24 сентября, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба в режимном помещении дал показания по делу наемников ППК "Вагнера" ​​временной следственной комиссии Верховной Рады. Нардеп Роман Костенко сообщил, что встреча была в здании ГУ разведки. Сегодня, 25 сентября, Бутусов опубликовал якобы содержание показаний Василия Бурбы. Ссылаясь на источники в комиссии, Бутусов сообщил, что на допросе Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации. И "привел много новых деталей и фактов, подтверждающих измену и утечку информации в КГБ Беларуси с Офиса президента Украины".