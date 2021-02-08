Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой

Генпрокурор Венедиктова занимается манипуляциями, заявляют в НАБУ. Фото: @pgo.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в 3-й раз сообщила возглавляемому Ириной Венедиктовой Офису генерального прокурора, что уголовное производство касательно бывшего народного депутата Максима Мыкытася и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова должны расследовать детективы бюро. Об этом НАБУ сообщило в понедельник.

Бюро истребует дело в ОГП. Постановление послали Венедиктовой 8 февраля.

"Досудебное расследование осуществляет следователь того органа, к подследственности которого относится уголовное преступление, в связи с которым начато досудебное расследование", - сообщило бюро.

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Уголовное производство НАБУ истребует уже в третий раз. Предыдущие 2 постановления проигнорировали.

"Каждый раз с якобы новых оснований и с применением различного рода манипуляций. Все они направлены на вмешательство в деятельность НАБУ и препятствие осуществления досудебного расследования", - заявляет НАБУ.

Ранее НАБУ сообщало, что Офис генерального прокурора стремится вывести дело Татарова с подследственности бюро. 28 декабря 2020 года суд по избранию заместителю руководителя ОП меры пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры. 18 декабря Татарову сообщили о подозрении в даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело. В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.