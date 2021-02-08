Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой

 
Ексклюзивы
1/5
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 288
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1 Просмотров: 2106
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 8532
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1548
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 549
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 1953
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 4671
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 7128
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 261
Фото
Все фото
9
8
3
8
7
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Кризис закончился: &quot;слуга&quot; пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Кризис закончился: "слуга" пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющихся интересах вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
Видео
Все видео
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Зеленский в видеообращении прокомментировал закрытие каналов Медведчука
Зеленский в видеообращении прокомментировал закрытие каналов Медведчука
NewsOne, "112" и ZIK закрыли. Где теперь будут врать депутаты ОПЗЖ?
NewsOne, "112" и ZIK закрыли. Где теперь будут врать депутаты ОПЗЖ?
Интервью
1/5
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 234
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 261
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 468
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1089
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 612
Колонка
07 февраля 2021
Просмотров: 612
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
понедельник, 08 февраля 2021 15:19

Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой

1 Комментировать
Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой
Генпрокурор Венедиктова занимается манипуляциями, заявляют в НАБУ. Фото: @pgo.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в 3-й раз сообщила возглавляемому Ириной Венедиктовой Офису генерального прокурора, что уголовное производство касательно бывшего народного депутата Максима Мыкытася и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова должны расследовать детективы бюро. Об этом НАБУ сообщило в понедельник.

Бюро истребует дело в ОГП. Постановление послали Венедиктовой 8 февраля.

"Досудебное расследование осуществляет следователь того органа, к подследственности которого относится уголовное преступление, в связи с которым начато досудебное расследование", - сообщило бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Плохие привычки Порошенко передались Зеленскому

Уголовное производство НАБУ истребует уже в третий раз. Предыдущие 2 постановления проигнорировали.

"Каждый раз с якобы новых оснований и с применением различного рода манипуляций. Все они направлены на вмешательство в деятельность НАБУ и препятствие осуществления досудебного расследования", - заявляет НАБУ.

Ранее НАБУ сообщало, что Офис генерального прокурора стремится вывести дело Татарова с подследственности бюро.

28 декабря 2020 года суд по избранию заместителю руководителя ОП меры пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении в даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело.

В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Украина подписала документ с НАТО

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 93942
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 26208
Украинская модель вызывающе снимается в откровенных позах
Украинская модель вызывающе снимается в откровенных позах
8
 Просмотров: 14158
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
 Просмотров: 14058
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 13113
Политика
Дети 4 нардепов стали депутатами
Дети 4 нардепов стали депутатами
5
 Просмотров: 513
США помогут Украине с хранением вакцины
США помогут Украине с хранением вакцины Просмотров: 153
Украина подписала документ с НАТО
Украина подписала документ с НАТО
 Просмотров: 351
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
Жену Медведчука внесли в "Миротворец" Просмотров: 621
Соседи обещают Украине остатки своих Covid-вакцин
Соседи обещают Украине остатки своих Covid-вакцин Просмотров: 99
Больше всего комментируют
2
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин
2
Украинцев удивят на День независимости
2
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
1
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Голосов: 5549
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть