Дело о среднем пальце: Лерос собирается в Европейский суд

Нардеп заявил, что судья действовал по указанию Офиса президента. Фото: Facebook.com/leros.geo

Киевский апелляционный суд оставил меру пресечения в виде личного обязательства в отношении народного депутата Гео Лероса.

Об этом нардеп сообщил во вторник.

Речь идет о подозрении в хулиганстве за средний палец, который Лерос показал президенту Владимиру Зеленскому в Верховной Раде.

"Ушли в совещательную комнату. После звонка из Офиса Зеленского оставили мою меру пресечения в силе.

Исходя из решения апелляционного суда, единственное, что у меня остается, это обращаться в ЕСПЧ с жалобой на нарушение статей конвенции - применение ограничения прав и свобод, с другой целью, чем и для которой было предусмотрено, а именно с целью политического преследования", - написал нардеп в Facebook.

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4 ноября Лерос Верховной Раде назвал президента Зеленского "главным изменником". После этого нардепу выключили микрофон. Депутат показал Зеленскому средний палец. 11 ноября Лероса обвинили в хулиганстве. Подозрение вручили работники Государственного бюро расследований. На следующий день вручили еще одно подозрение - за невыполнение вступившего в законную силу решения суда. 18 ноября нардепу избрали меру пресечения в виде личного обязательства.