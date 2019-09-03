Дело Грымчака: появились новые подробности

Грымчаку инкриминируют мошенничество.

Черниговский апелляционный суд оставил без изменений постановление об аресте второму подозреваемому по делу бывшего министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака Игорю Овдиенко.

2 сентября суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Овдиенко Татьяны Матяш.

Решил оставить без изменений решение следственного судьи от 17 августа. Тогда подозреваемого арестовали на 2 месяца с залогом в 4 млн грн.

16 августа суд разрешил арестовать Грымчака на 60 суток с возможностью залога 6 млн грн.

Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

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14 августа обоих задержали в столице Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро. Якобы требовали $1, 1 млн — 28 млн грн — взятки от компании за влияние на Верховный суд и чиновников Министерств культуры и юстиции, Киевской горгосадминистрации и Украинского государственного института культурного наследия для принятия необходимых решений. Шла речь о взыскании через суд долга с другого предприятия и разрешении на строительство в Киеве.