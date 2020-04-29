Дело Гандзюк. Венедиктова проигнорировала спецкомиссию, завтра ее ждут в Раде

Генпрокурор избегает публичности, говорят в парламенте. Фото: @pgo.gov.ua

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов приглашает генерального прокурора Ирину Венедиктову и председателя СБУ Ивана Баканова на заседание в четверг.

"Завтра наша ВСК соберется еще раз в стенах Рады в 17 часов и мы ждем генпрокурора и председателя Службы безопасности. А также руководителей группы прокуроров по делам Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненко", - сообщила заместитель председателя комиссии, нардеп Соломия Бобровская.

Парламентарий рассказала, что генпрокурор Венедиктова не пришла на заседание комиссии в среду.

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"Сегодня на ВСК она не пришла, потому что, якобы, мы не можем обеспечить ей безопасность. Это народные депутаты должны делать?" - сказала Бобровская.

По словам депутата, Офис генпрокурора избегает публичности по делам активистов.

"Наша комиссия направляет письмо президенту о необходимости скорейшей встречи с ним. Если команда президента не доносит ему информацию, то это готовы сделать я и мои коллеги, народные депутаты", - рассказала Бобровская.

27 апреля в Офисе генерального прокурора заявили, что расследование по делу убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина) завершено. В то же время в общественной среде говорят, что дело разваливают: а потом в Офисе генерального прокурора будут говорить, что в этом виноваты непрофессиональные суды.