"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых

У власти во главе с Зеленским есть позиция – публично открещиваться от скандальных нардепов, отмечает Николай Мельник. Фото: "Слуга народа"

Нардепы Александр Трухин и Сергей Кузьминых, которые избирались в Верховную Раду от "Слуги народа", вряд ли сядут в тюрьму. Их будут наказывать публично от имени президента Владимира Зеленского, чтобы сохранить рейтинг "слуг". Об этом Gazeta.ua рассказал гендиректор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Не готов сказать, понесут ли эти нардепы уголовную ответственность. Во-первых, нужно установить связь между преступлением и конкретным лицом. Во-вторых, часто теряют доказательства, какие-то в суде могут признать недействительными, свидетели меняют показания – многое может измениться в судебных заседаниях. Даже если и будут иметь уголовную ответственность, то точно не сядут. Я в это не верю", – говорит Мельник.

Трухин был близким другом Зеленского и отвечал за финансовые вопросы в команде президента, объясняет эксперт.

"Через него финансируются областные центры. Есть определенные бюджетные деньги, а есть то, что развозят в чемоданах. Трухин отвечает именно за это. Посадить такого человека – недальновидно. Это будет самоубийство", – говорит Мельник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"

У власти во главе с Зеленским есть позиция – публично открещиваться от этих нардепов, отмечает эксперт.

"Это правильная стратегия. Ведь рейтинг "слуг" падает, потому что они не смотрят на свои ошибки. Депутаты делают много плохих вещей, а Зеленский на это не реагирует. Сейчас публичную риторику изменили – и этих нардепов будут критиковать, выгонять из фракции. Кто следующий окажется в скандале – также попадет под раздачу. Их будут показательно выгонять. Предыдущие ситуации уже не будут трогать. Если Зеленский сейчас не будет говорить о самоочищении – не сможет завести людей в следующий парламент", - говорит Мельник.

В Украине многих политиков ловили на взятках, но не получили наказания, добавляет эксперт.

"Это и Розенблат, и помощница нардепа Полякова, и Насиров. Никто из них не сел. Потому что во время расследований дел допускали процессуальные ошибки. Это и привело к тому, что сроки они не получили. Деньги по делу Кузьминых в суде могут признать муляжами, например. Или сказать, что это вообще была шутка", – говорит Мельник.

Народного депутата из фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тыс. грн взятки, объявили в розыск. Разоблачили 28 января. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении. 2 февраля "слуга" написал письмо на имя главы партии и фракции по его исключению. Нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа". 1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных полицейских камер, которые были на месте ДТП с участием автомобиля Трухина. На кадрах видно, что нардеп пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским.