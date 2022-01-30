Дания готова предоставить Украине оружие и технику

Дания готова предоставить Украине военную технику и оружие в случае военной эскалации со стороны России.
Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Jyllands-Posten.
На вопрос, готова ли Дания предоставить Украине своих военных, глава правительства не ответила.
"Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину, - ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", - сказала Фредериксен.
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Ситуация вокруг Украины сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, а потому "есть реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле", подчеркнула премьер.
Она также добавила, что в случае нового вторжения России в Украину РФ ожидают санкции "беспрецедентного масштаба".
Франция планирует отправить несколько сотен солдат в Румынию в рамках возможного развертывания на восточном фланге НАТО.
Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что причиной этого является опасение российского вторжения в Украину. Вопросы отправки войск обсудили в четверг в Румынии.
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