Дания готова предоставить Украине оружие и технику

Дания заявила о готовности предоставить Украине оружие и военную технику. Фото: DW

Дания готова предоставить Украине военную технику и оружие в случае военной эскалации со стороны России.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Jyllands-Posten.

На вопрос, готова ли Дания предоставить Украине своих военных, глава правительства не ответила.

"Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину, - ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", - сказала Фредериксен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Великобритании могут конфисковать имущество российских олигархов

Ситуация вокруг Украины сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, а потому "есть реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле", подчеркнула премьер.

Она также добавила, что в случае нового вторжения России в Украину РФ ожидают санкции "беспрецедентного масштаба".

Франция планирует отправить несколько сотен солдат в Румынию в рамках возможного развертывания на восточном фланге НАТО. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что причиной этого является опасение российского вторжения в Украину. Вопросы отправки войск обсудили в четверг в Румынии.