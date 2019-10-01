Данилюк объяснил, почему ушел из СНБО

Данилюк говорит, что у Зеленского могут возникнуть "проблемы". Фото: УНІАН

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк решил уйти с должности, потому что не хочет участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

"Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи.

Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не дошли. Хотя отношения у нас остались конструктивными. Не исключаю, что буду ему помогать, консультировать. Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха", - сказал Данилюк "Гордону"

"Сейчас буду определяться, чем заниматься дальше. Поступают предложения, обычно связанные с бизнесом. Правда, они преимущественно из других стран, а мне интересно поработать в Украине.

Думаю, это будет независимая платформа. На этом этапе, мне кажется, так будет правильно", - сказал экс-чиновник.

"У многих из тех, кто пришел (к власти. - Gazeta.ua), не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск. Надеюсь, будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы. От его команды многого ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму. И не только. Время очень ценное. Сейчас важный период - другие страны отворачиваются от Украины, занимаясь своими проблемами", - заявил Данилюк.

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Президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ глава государства издал 30 сентября.