Данилов рассказал, почему санкции кладут на стол за 5 мин

Разумков не голосовал за санкции против Медведчука, напомнил Данилов. Фото: president.gov.ua

Некоторые материалы членам Совета национальной безопасности и обороны выдают непосредственно перед заседанием, потому что они тайные.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в среду.

"Ряд вопросов, которые рассматриваются в режиме тайно, представляются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы сдаются каждым членом СНБО в обратную сторону. Мы не можем их выдавать заранее", - объяснил Данилов.

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Голосование по каждому вопросу является персональным, каждый голосует лично.

"Голосование тайное, но иногда сами члены СНБО говорят об этом лично. На публику, как в случае с Дмитрием Разумковым, который не голосовал за санкции в отношении Медведчука, они имеют на это право", - сказал Данилов.

4 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что СНБО "штампует санкции", а папки подавали за минуты до заседания. Также раскритиковал кадровую политику властей. У Авакова "отставочный синдром", ответили в Офисе президента.