Офис президента: у Авакова - синдром и мессианские замашки

Аваков пробыл министром внутренних дел семь с половиной лет. Фото: Getty Images

У бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова "отставочный синдром".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает BBC News Україна.

"Я бы это называл традиционным "отставочным синдромом". Когда после ухода с должности люди начинают вести себя, будто страна в их лице теряет гениального администратора", - сказал Подоляк.

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"Когда лишаются должности, у них сразу просыпаются мессианские замашки и они обращаются к людям так, будто те без них не смогут", - добавил советник руководителя ОП.

Подоляк заявил, что большинство экс-чиновником, которые произносят такие критические заявления, "не способны самостоятельно пройти выборы и получить приличный уровень электоральной поддержки".