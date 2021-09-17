Данилов прокомментировал встречу Арахамии с Коломойским

Секретаря СНБО Алексея Данилова спросили о встрече председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с олигархом Игорем Коломойским.
"Давид Георгиевич человек взрослый. Куда он ходит, чем занимается, может он любит футбол.
Я могу сказать, что меня лично приглашали на футбол, они постоянно делают приглашение. Но есть проблема - я не такой поклонник футбола. Я люблю волейбол. Поэтому меня вы там не увидите.
То, что касается поведения Давида Георгиевича - это к нему вопрос. Не ко мне", - заявил Данилов на брифинге в пятницу.
"У каждого свое видение процессов", - добавил секретарь СНБО.
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Арахамия и Коломойский встретились в вип-ложе НСК "Олимпийский" 14 сентября.
Председатель фракции "Слуга народа" заявил, что шутил с олигархом.
Также во время футбольного матча олигарх имел 30-минутный разговор с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым, сообщили СМИ.
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