Данилов прокомментировал встречу Арахамии с Коломойским

Арахамия встречался с Коломойским на футболе 14 сентября. Фото: Дмитрий Ларин, "Українська правда"

Секретаря СНБО Алексея Данилова спросили о встрече председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с олигархом Игорем Коломойским.

"Давид Георгиевич человек взрослый. Куда он ходит, чем занимается, может он любит футбол.

Я могу сказать, что меня лично приглашали на футбол, они постоянно делают приглашение. Но есть проблема - я не такой поклонник футбола. Я люблю волейбол. Поэтому меня вы там не увидите.

То, что касается поведения Давида Георгиевича - это к нему вопрос. Не ко мне", - заявил Данилов на брифинге в пятницу.

"У каждого свое видение процессов", - добавил секретарь СНБО.

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Арахамия и Коломойский встретились в вип-ложе НСК "Олимпийский" 14 сентября. Председатель фракции "Слуга народа" заявил, что шутил с олигархом. Также во время футбольного матча олигарх имел 30-минутный разговор с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым, сообщили СМИ.