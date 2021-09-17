Арахамия рассказал, о чем болтал с Коломойским

Фото Арахами с Коломойским опубликовал 16 сентября во Facebook журналист Михаил Ткач. Фото: Дмитро Ларін, "Українська правда"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия шутил с олигархом Игорем Коломойским в вип-ложе НСК "Олимпийский" на матче "Динамо" - "Бенфика". Об этом нардеп заявил журналистам в пятницу.

"Он сказал: "Сейчас я к тебе подойду - и тебе нужно будет декларироваться". А я ему говорю: "Не спешите, еще несколько недель есть - можно не декларироваться". Обменялись шутками о законе об олигархах", - цитирует Арахамию "Інтерфакс-Україна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр громад полчаса говорил с Коломойским на футболе - СМИ

Депутат заявил, что на матче был с женой, сыном и другом.

"Я не знал, что на матче будут министры, другие депутаты и бизнесмены. Потому что я в ту ложу (общение Арахамии и Коломойского зафиксировали в вип-ложе стадиона) не шел, хотя у меня был билет туда.

Но я никогда не хожу в ложу почетных гостей. Иду туда, где обычные люди. Я не был там (в вип-ложе): вот ложа номер 33 (где находился Арахамия), за бортиком, затем ложа почетных гостей", - рассказал "слуга народа".

Арахамия и Коломойский встретились в вип-ложе НСК "Олимпийский" 14 сентября.