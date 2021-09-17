Министр громад полчаса говорил с Коломойским на футболе - СМИ

Чернышев на министерском посту с марта прошлого года. Фото: @oleksiy.chernyshov

Во время футбольного матча между "Зарей" и "Буде-Глимт" министр развития громад и территорий Алексей Чернышев имел 30-минутную закрытую беседу с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что основным карьерным лоббистом Чернышева является Тимур Миндич - один из ближайших партнеров Коломойского, а также близкий друг президента Владимира Зеленского.

По данным ZN.UA, Чернышев является кандидатом №1 на должность префекта/председателя Киевской городской госадминистрации. Правда, уже после того, как будет принят новый закон о столице.

Банковая решила выбрать законный путь назначения председателя КГГА и дала отмашку депутатам ускориться с принятием нового закона о столице, пишет СМИ.

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Профильный комитет Верховной Рады решил вернуться к рассмотрению законопроекту №2143-3 о столице. Однако, законопроект Ткаченко/Гурина кроме заложенных в нем коррупционных рисков, может еще сильнее разбалансировать систему управления столицей, сообщает издание.

Комитету предстоит заново по полной процедуре пройти 900 поправок, уже представленных ко второму чтению, и вынести в зал компромиссный вариант.

В октябре новый законопроект о столице могут вынести в сессионный зал парламента для голосования. В случае успешного голосования во втором чтении, дадут "зеленый свет" переформатированию системы управления столицы. Полномочия мэра и главы КГГА разведут. Исполком пойдет под мэра, а главу КГГА/префекта наделят функциями надзора.

14 сентября Коломойский был на матче "Динамо" - "Бенфика". Там встречался с председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.