Что обсудит Зеленский с Байденом

"Много вещей, на которые хочеться получить видение", - говорит Зеленский. Фото: preisident.gov.ua

Первым вопросом на встрече с президентом США Джозефом Байденом Владимир Зеленский планирует обсудить тему временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.

"У нас будет не просто вопрос-ответ, а серьезная встреча с несколькими секторами разговора.

На многое хочется получить не ответ, а видение. Да и вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка. Думаю, у каждой стороны есть вопросы и ответы", - цитирует Зеленского из Вашингтона "Суспільне".

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Также поднимут тему инвестиций: "Поблагодарим президента США за поддержку. Мы ощущаем ее в развитии энергетической системы Украины".

Также лидеры Украины и США обсудят вопросы "Северного потока-2".

"У нас есть больной вопрос - "Северный поток-2". Если его достроят, мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего "Северного потока-2" мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США", - сказал Зеленский и добавил, что подразумевает введение новых санкций против РФ.

31 августа Зеленский посетил Пентагон. Встретится сБайденом 1 сентября. Зеленский представит списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.