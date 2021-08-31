Зеленский прибыл в Пентагон

Главу украинского государства встретил министр обороны США. Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Соединенных Штатах Америки с рабочим визитом, прибыл в Пентагон.

Там у него началась встреча с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщает Украина24.

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Главу государства на этой встрече сопровождает министр обороны Украины Андрей Таран.

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина. Глава государства также пригласил Нельсона посетить Украину. 1 сентября должна состояться встреча Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.