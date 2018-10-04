Чиновнику-герою телеэфиров заплатили полмиллиона

В 2015 году Сергея Бочковского задержали на заседании правительства. Фото: УНІАН

Бывшему председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому выплатили почти 550 тыс. грн за вынужденный прогул.

Об этом рассказал его адвокат Владимир Енич, пишет "Українська правда"

"Госказначейство выполнило решение суда и выплатило Бочковскому чуть больше 500 тысяч за три с половиной года", - сказал Енич.

По словам адвоката, задолженность перед Бочковским ликвидировали еще в сентябре.

Енич объяснил: без разрешения Кабмина экс-глава ГСЧС не может вернуться в ведомство.

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25 марта 2015-го на заседании правительства в прямом эфире Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого задержали. Чиновникам зачитали обвинение, надели наручники и вывели из зала. Бочковскому и Стоецкому инкриминировали организацию коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов по завышенным ценам. Киевский апелляционный административный суд разрешил бывшему председателю ГСЧС Сергею Бочковскому восстановиться в должности. И обязал государство вернуть ему зарплату за "вынужденный прогул" - более 546 тыc. грн.