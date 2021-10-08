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пятница, 08 октября 2021 11:19

Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
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Разумков теперь внефракционный народный депутат.
Фото: Богдан Бортаков
Гончаренко подарил экс-спикеру монету.

Сегодня бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков празднует день рождения. Ему исполнилось 38 лет.

Экс-спикер появился в дальних от трибуны депутатских рядах возле фракции "Европейская солидарность".

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Коллеги в сессионном зале приветствовали его с праздником.

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко подарил Разумкову памятную монету "Год змеи".

В кулуарах Разумков сказал журналистам, что забрал вещи из кабинета председателя ВР.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.

Он хочет войти в Комитет по вопросам свободы слова.

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08
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  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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