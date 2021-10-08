Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею

Сегодня бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков празднует день рождения. Ему исполнилось 38 лет.
Экс-спикер появился в дальних от трибуны депутатских рядах возле фракции "Европейская солидарность".
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Коллеги в сессионном зале приветствовали его с праздником.
Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко подарил Разумкову памятную монету "Год змеи".
В кулуарах Разумков сказал журналистам, что забрал вещи из кабинета председателя ВР.
7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.
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