Внефракционный Разумков рассказал, в каком комитете хочет работать

Уволенный с должности председателя Верховной Рады, а ныне внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков хочет войти в Комитет по вопросам свободы слова.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах в пятницу, сообщает "Інтерфакс-Україна".
"По вопросам свободы слова", - сказал экс-спикер.
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В то же время Разумков уточнил, что пока не подавался ни в один комитет.
Дмитрий Разумков возглавлял список "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах в 2019 году. Получив должность спикера, стал внефракционным.
7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.
В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил он.
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