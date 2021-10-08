Внефракционный Разумков рассказал, в каком комитете хочет работать

8 октября Разумков празднует день рождения. Ему исполнилось 38 лет.

Уволенный с должности председателя Верховной Рады, а ныне внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков хочет войти в Комитет по вопросам свободы слова.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах в пятницу, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"По вопросам свободы слова", - сказал экс-спикер.

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В то же время Разумков уточнил, что пока не подавался ни в один комитет.

Дмитрий Разумков возглавлял список "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах в 2019 году. Получив должность спикера, стал внефракционным.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата. В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил он.