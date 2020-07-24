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пятница, 24 июля 2020 19:37

Бывший нардеп Жвания регулярно летает в Москву

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Бывший нардеп Жвания регулярно летает в Москву
Фото: УП

Бывший народный депутат Давид Жвания регулярно летает в Москву через Минск и Ригу. Об этом сообщает "Украина молодая". Издание публикует график перелетов Жвании, который располагает редакция УМ. Он свидетельствует, что в последние годы регулярно, один-два раза в месяц Давид Жвания летает на несколько дней в Москву.

"Екснардеп Давид Жвания оказывается очень регулярно летает в Москву и обратно через Минск. После чего распространяет через интернет "информационные утки", очевидно, полученные, как задание от Кремля", - пишет издание.

"Поразительно, что за короткий период он успел "намотать" в оба конца до 65 перелетов", - сообщает "Украина молодая".

Издание напоминает, что Жвания неоднократно менял свои политические взгляды, в 2010 году перешел на сторону Януковича, а недавно стал участником шоу одиозного российского пропагандиста Соловьева.

"Десятки раз он лодочкой суетился между Киевом и Минском, Киевом и Ригой. После закрытия авиасообщения с Россией, именно таким маршрутом путешествуют в Москву те, кому в Киеве не хватает атмосферы "Русского мира". Что география полетов, контент-анализ текстов, первоисточники раздачи новостей о Жвании не оставляет никаких сомнений, что имеем дело еще с одной кремлевской разработкой против Порошенко", - резюмирует издание.

Последняя информация о полетах Жвании датирована 11 марта 2020. Как известно, 12 марта в Украине был объявлен карантин из-за эпидемии коронавируса и авиаперелеты были отменены. Вероятно, бывшему нардепу пришлось искать альтернативные способы поездок в Москву.

"Наверное, во время частых посещений Москвы, там решили, что время воспользоваться им для очередного этапа дискредитации Майдана, Порошенко, Турчинова и тд. И выпустили "подснежника". Хотя нет, на "цветочек" он не похож. Скорее на консерву. Старую, сильно испорченную и от которой дурно пахнет", - написала в Facebook народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

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24
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