Бюро экономбезопасности с 214 работниками до сих пор не имеет здания

БЭБ будет расследовать экономические преступления. Фото: @ESBU.GOV.UA

Бюро экономической безопасности готово к запуску, однако до сих пор у него нет здания.

Об этом ведомство сообщило в среду, 24 ноября.

БЭБ укомплектовали на 30% от общей штатной численности центрального аппарата Бюро, что позволяет органу приступить к работе, заявили. Трудоустроили 214 работников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Субсидии населению, назначить руководителя САП, ликвидировать ГФС – что предусматривает меморандум с МВФ

Директор Бюро Вадим Мельник уже направил на согласование проект постановления Кабинета министров "О начале деятельности Бюро экономической безопасности".

Несмотря на готовность работать, за органом до сих пор не закрепили собственное оборудованное здание.

Затягивание процесса выделения помещения со стороны правительства может сделать невозможным процесс передачи уголовных производств и работу органа в целом.

В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности. 20 августа Кабинет министров назначил Вадима Мельника главой ведомства. БЭБ должно заменить налоговую милицию Государственной фискальной службы. Следователи СБУ и Нацполиция не будут расследовать экономические преступления. Это будет компетенция Бюро. В частности, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и ценных государственных бумаг, мошенничество с налогом на добавленную стоимость и финансовыми ресурсами, незаконная приватизация государственного или коммунального имущества. В проекте госбюджета на 2022 год планируют выделить 622 млн. Наберут до 4 тыс. человек. Зарплаты будут от 40 тыс. грн.