"Быстрые изменения не наступают - и украинцы впадают в крайности" - самое интересное в свежем номере "Країни"

Украинцам катастрофически не хватает ответственности. Из этой черты вырастает способность мыслить критически. А самоустраниться и положиться на другого - это классический пост-тоталитарный синдром.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал писатель Сергей Жадан. Разговор с ним о процессах, происходящих в стране, ее достижениях и угрозы, стоящих перед государством, стала темой номера №28 от 18 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жадан: 73 процента украинцев проголосовали за договоренность с врагом "где-то посередине"

"У нас есть запрос на качественные, тотальные и быстрые изменения. Хорошее желание - чтобы завтра наступило счастье. Но оно не наступает - и мы впадаем в неуместные крайности. Есть цель. Но не все понимают, какими средствами ее достичь. Счастье дается тяжелым трудом, - говорит Жадан.

- Главное достижение - мы смогли сохранить периметр независимости. То, что русские не оккупировали, скажем, Днепр или Харьков. За пять лет мы чуточку расслабились. Для нас недостаточно реформ, мало проложенных дорог, открытых предприятий. Это кажется "зрадой". У нас короткая общественная память. Наше информационное поле принадлежит не нам. В течение последних лет с украинцами активно работала вражеская пропаганда. Часть политиков, олигархов даже пятой колонной не назовешь, это откровенные пособники агрессора".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергей Жадан рассказал про наихудший сценарий президентства Зеленского

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

"Несчастье - когда нет возможности скручивать внешний и внутренний шумы"

Николай БЕРЕЗА, актер

Владимир ЕШКИЛЕВ, писатель

"Три года ежедневно пил кофе с новым человеком"

Мет КУЛЕСЗА, блогер

Олег РОМАНЧУК, публицист

Евгения ЧУПРИНА, поэтесса

"Жалуются на плацкарты, но это удобно - лежишь и платишь недорого"

Дэвид Альфонсо МИРАМОНТЕС, волонтер

"Приходилось слышать, что украинский блюз невозможен, как и негритянские галушки"

Юрий ПЕРЕТЯТКО, музыкант, журналист, общественный деятель

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ, писатель

Подробности читайте в "Країні" №28 (481) от 18 июля 2019 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте на адрес: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal