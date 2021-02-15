Бурдж Халифа подсветили цветами украинского флага

Небоскреб Бурдж Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах подсветили цветами украинского флага.

Президент Владимир Зеленский написал об этом в Facebook.

Это сделали в честь приезда Зеленского в страну. Бурдж-Халифа уже второй раз подсвечивают цветами украинского флага. Впервые это сделали в День Независимости Украины 24 августа 2020 года.

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Бурдж Халифа - самый высокий небоскреб в мире. Его высота составляет 828 м, он состоит из 163 этажей.

Автор: Facebook/ Володимир Зеленський Небоскреб подсветили в честь приезда Владимира Зеленского

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали ряд двусторонних соглашений на $3 млрд. Были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом госимущества и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации госсобственности в Украине.