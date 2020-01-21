Британское правительство не говорит, когда удалит трезубец с каталога экстремистской символики

Трезубец назвали экстремистским. Фото: kp.ua

Посольство Украины в Великобритании прокомментировало слова британского правительства относительно появления украинского трезубца в британском каталоге экстремистской символики.

По словам дипломатов, в Лондоне не уточнили, когда удалят герб Украины с иллюстративного пособия, сообщили в УНИАН.

Кроме трезубца, в каталог экстремистской символики попала символика украинского батальона "Азов". Журналисты обратили внимание и на символику организаций защиты окружающей среды и зоозащитных движений, в частности Greenpeace.

В свою очередь британское правительство прокомментировало ситуацию и отметило, что сожалеет из-за нанесенной обиды.

"Мы осознаем и сожалеем по поводу обиды, нанесенной появлением украинского Трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что множество символов, приведенных в нем, не представляют интереса в борьбе с терроризмом", - сообщили чиновники Великобритании. Отметили, что власти Великобритании глубоко уважают символы украинской государственности и признают, что Трезубец как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины.

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Пресс-секретарь правительства Великобритании выступил с официальным заявлением по поводу того, что украинский трезубец поместили в учебник для полицейских. "Мы осознаем и сожалеем об оскорблении, нанесенном появлением украинского Тризуба в наглядном учебнике британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интереса в борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении.