В Британии извинились за приравнивание трезубца к символам террористов

Пресс-секретарь правительства извинился. Фото: "Историческая правда"

Пресс-секретарь правительства Великобритании выступил с официальным заявлением по поводу того, что украинский трезубец поместили в учебник для полицейских.

"Мы осознаем и сожалеем об оскорблении, нанесенном появлением украинского Тризуба в наглядном учебнике британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интереса в борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении.

Британские власти заявили, что глубоко уважает символы официальные символы украинской государственности.

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"Мы признаем, что Тризуб, как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины. Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Надеемся на углубление наших двусторонних отношений в будущем", - сообщили в пресс-службе.

Посольство Украины в Великобритании требует от местной полиции убрать изображение трезубца из антитеррористического пособия. Британская полиция включила в антитеррористическое пособие ряд ненасильственных организаций и символов.