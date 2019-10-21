Борьба Кличко и Богдана: суд открыл производство

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску городского головы Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Глава Киева просит признать письмо Богдана к правительству противоправным.

В письме руководитель офиса просит внести президенту представление на увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

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4 сентября Кабинет министров поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан выступил с инициативой разделить должности мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Обратился в Кабмин относительно увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Богдан заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киевраду контролирует не он, а "2-3 " смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы," у него не будет большинства в Киевраде".