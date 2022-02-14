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Спецтема: Враг возле украинской границы

Большой войны не будет ни 16-го, ни 20-го, ни 22-го - мэр Днепра

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Большой войны не будет ни 16-го, ни 20-го, ни 22-го - мэр Днепра
Территориальная оборона должна быть модной, заявил Филатов. Фото: Facebook.com/dneprorada

Полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину не будет. В то же время нужно научиться жить в условиях, когда у страны такой сосед-враг.

Об этом написал мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

"Я абсолютно уверен в том, что большой войны не будет ни 16-го, ни 20-го, ни 22-го, а вот то, что наши злые соседи не оставят нас в покое никогда - это непреложный факт.

Тут многие кричали о том, что "как было бы хорошо, если бы Украина была похожа на Израиль". Ну что докричались? Получите. Нам теперь жить рядом с Ордой десятилетиями", - написал.

Филатов сообщил, что Днепр начинает создавать городской центр Территориальной обороны.

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"В двух словах, как это ни странно звучит, но "ТРО должна быть модной, популярной и удобной", - заявил.

По словам мера, в центре "каждый желающий от мала до велика сможет сам либо с семьей проводить время, совершенствуя себя занятиями военной, военно-спортивной подготовкой, под руководством Вооруженных сил".

"В проекте кроме административных объектов - обустройство полигона для огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки, практической и снайперской стрельбы, курсов выживания, ориентирования, гражданской обороны, боя в городе, различных тиров и стрельбищ, тактического поля, полосы препятствий", - рассказал Филатов.

Киев готовится к работе в условиях чрезвычайной ситуации, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

В городе ежедневно обращаются более 100 желающих поступить в ряды ТрО.

Чтобы пойти в терроборону – нужно заключить контракт, сообщал министр обороны Алексей Резников.

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