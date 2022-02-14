Стало известно, сколько киевлян каждый день хотят поступить в тероборону

В столице создана система управления территориальной обороной Киева. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

В Киеве для комплектования подразделений бригады территориальной обороны (ТрО) резервистами создали горячую линию КГГА.

На такие линии ежедневно обращаются более 100 желающих поступить в ряды ТрО, заявил мэр города Виталий Кличко на онлайн-брифинге 14 февраля, передает Gazeta.ua.

"Такие линии открывают и в каждом батальоне терробороны. Ежедневно на них обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны", - сообщил столичный глава.

Также в столице была создана система управления территориальной обороной города. Киев работает во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины и другими оборонными ведомствами.

"Мы предложили Минобороны и отрабатываем механизм, чтобы максимально упростить процедуру подписания контракта резервиста. Ведь сегодня она сложная и растянутая во времени. Доброволец должен несколько дней только справки собирать и ходить в военкомат. Мы же создаем "единственное окно", - сообщил Кличко.

Заметил, что на ул. Крещатик заработал первый в столице рекрутинговый центр ТРО.

"В ближайшее время откроем такой центр и на левом берегу города", - заверил Кличко.

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Для финансового обеспечения СилТро в январе этого года Киевсовет принял городскую целевую программу "Защитник Киева" более чем на 110 млн грн.

"По этой программе разворачивается объединенный учебный центр для подготовки всех подразделений безопасности. В первую очередь подразделений терробороны. Также речь идет о финансировании ремонта помещений для батальонов - на общую сумму 38 млн грн. На закупку беспилотников, радиостанций, аптечек, формы для резервистов предусмотрели 22,1 млн грн", - отметил мэр.

Для тренировок резервистов сил терробороны город предоставил полигон. 112 бригада терробороны проводила и продолжает практические занятия с боевой стрельбой, сказал Кличко.

Силы ТрО - отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек. 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В тероборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы. 20 января правительство утвердило порядок применения отрядами теробороны охотничьего оружия.