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понедельник, 14 февраля 2022 12:57

Спецтема: Враг возле украинской границы

Угроза вторжение России: Киев готовится жить в условиях чрезвычайной ситуации

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Угроза вторжение России: Киев готовится жить в условиях чрезвычайной ситуации
Вся система жизнеобеспечения Киева работает без сбоев. Усилия городских властей направлены на то, как предотвратить возможные провокации и выстоять в условиях военного нападения - Кличко. Фото: КГГА

По состоянию на 14 февраля объекты критической инфраструктуры Киева работают в режиме подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Предприятия снабжены бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и интернета.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на онлайн-брифинге 14 февраля, передает Gazeta.ua.

"Сегодня главная задача для всех нас - стабильная работа разветвленной инфраструктуры жизнеобеспечения столицы и подготовка к защите столицы в случае военного нападения", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что в ситуации возможной эскалации Киев действует "по четкому плану", и "скоординировано работают" силы гражданской защиты Киева.

"Это коммунальные, аварийно-спасательные службы и другие. В общей сложности речь идет о 13,5 тысячах людей личного состава и более 780 единиц техники", - сообщил Кличко.

Столица в координации с Укрэнерго обеспечила дополнительное производство электроэнергии на ТЭЦ для жизнеобеспечения города бесперебойным энерго-, тепло- и водоснабжениями.

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"С декабря в постоянной работе находятся три-четыре блока. Это позволяет в сложной ситуации с энергоносителями обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. В первую очередь, медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры, социальных учреждений. Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом, медучреждений, аварийных служб и ТЭЦ столицы на период до 10 суток", - сказал Кличко.

Он отметил, что город разработал также новую систему оповещения, аналогов которой в Украине нет.

"На ее строительство выделим из бюджета города почти 11 млн грн. В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения - на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", - сказал мэр.

Количество укрытий и хранилищ, утверждает Кличко, увеличили втрое. С их расположением можно ознакомиться на сайте.

"Были вопросы, что в мирное время постройки двойного использования могут применяться для хозяйственной деятельности. Там сейчас могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Но в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению", - отметил мэр.

Кличко сообщил, что в столичных школах уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами. Активизируют эту работу и с родителями учащихся. Также разработаны инструкции, как действовать и различным учреждениям и учреждениям, учитывая специфику их работы.

По состоянию на 14 февраля киевский фонд защитных сооружений насчитывает более 500 хранилищ и около 4500 сооружений двойного использования. Первые находятся на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работников. В сооружениях двойного использования в случае чрезвычайной ситуации могут укрыться жители города. Это подземные паркинги и переходы, углубленные станции метро, ​​подвалы и полуподвалы.

Ряд Западных СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам сообщил и президент США Джо Байден.

По его данным, такое решение принял российский президент Владимир Путин, а атака якобы стартует с воздушных ударов. А информационное агентство Bloomberg назвало датой вторжения 15 февраля - на основании слов анонимных источников из Белого дома.

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14
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