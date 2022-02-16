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среда, 16 февраля 2022 18:17

Большинство украинцев не верят в Минские соглашения

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Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
Президент Франции Эмануэль Макрон обнимает президента Украины Владимира Зеленского, когда президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выходит с пресс-конференции после саммита "нормандской четверки" в Париже, 9 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

Большинство украинцев считают виновным Россию в том, что Минские соглашения не работают. Также, по мнению большинства граждан, следует пересмотреть такие договоренности и подписать новые.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 12-13 февраля.

57% респондентов считают РФ виновной, еще 10% возлагают вину на боевиков "ЛДНР".

Что нужно пересмотреть Минские договоренности, считают 63% опрошенных. И этот показатель в динамике увеличивается.

Только 11% считают, что Украина должна выполнить все требования одновременно. 18% считают, что Украина должна выйти из переговорного процесса вообще.

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Около 60% опрошенных полагают, что США и Великобритания в переговорах по Донбассу защищают интересы Украины.

55% опрошенных считают, что ОБСЕ в переговорном процессе занимает нейтральную позицию, 28% – защищает интересы Украины.

58% и 67% считают, что Франция и Германия соответственно имеют нейтральную позицию, 26% и 13% – что эти страны защищают интересы Украины.

Социологи опросили по телефону 2 тыс. респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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Дата
16
февраля

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