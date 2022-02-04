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пятница, 04 февраля 2022 00:58

Мы не будем выполнять Минские договоренности в интерпретации РФ – Кулеба

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Мы не будем выполнять Минские договоренности в интерпретации РФ – Кулеба
Кулеба прокомментировал Минские договоренности. Фото: Укринформ

Украина не будет выполнять Минские договоренности в той интерпретации, которую требуют в России.

Российская сторона отмечает необходимость прямого диалога между властью Украины и главарями террористических организаций "Л/ДНР", сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть".

Он отметил, что Минские договоренности являются основой для урегулирования конфликта на Донбассе, однако Украина и РФ по-разному трактуют эти документы.

Представители украинского государства на всех уровнях и во время всех официальных встреч исключают возможность переговоров с террористами.

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Кулеба опроверг информацию о том, что западные партнеры якобы вынуждают Украину выполнять Минские договоренности на российских условиях.

"Мы объясняем каждому свое видение, а видение России на каждой встрече отвергается. Украина и Зеленский больше не будут терпеть никакого давления и принуждения что-то где-то имплементировать", – сказал Кулеба.

Украина не намерена выполнять Минские соглашения. "Когда они были подписаны под дулом российских пушек, под присмотром немцев и французов – всем умным людям было ясно, что реализовать эти документы невозможно", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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