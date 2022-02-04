Мы не будем выполнять Минские договоренности в интерпретации РФ – Кулеба

Кулеба прокомментировал Минские договоренности. Фото: Укринформ

Украина не будет выполнять Минские договоренности в той интерпретации, которую требуют в России.

Российская сторона отмечает необходимость прямого диалога между властью Украины и главарями террористических организаций "Л/ДНР", сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть".

Он отметил, что Минские договоренности являются основой для урегулирования конфликта на Донбассе, однако Украина и РФ по-разному трактуют эти документы.

Представители украинского государства на всех уровнях и во время всех официальных встреч исключают возможность переговоров с террористами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп

Кулеба опроверг информацию о том, что западные партнеры якобы вынуждают Украину выполнять Минские договоренности на российских условиях.

"Мы объясняем каждому свое видение, а видение России на каждой встрече отвергается. Украина и Зеленский больше не будут терпеть никакого давления и принуждения что-то где-то имплементировать", – сказал Кулеба.

Украина не намерена выполнять Минские соглашения. "Когда они были подписаны под дулом российских пушек, под присмотром немцев и французов – всем умным людям было ясно, что реализовать эти документы невозможно", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.