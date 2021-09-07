Большинство нардепов отходят от "Голоса" - выбрали себе руководство

Председателем объединения избран Александру Устинову. Фото: Facebook.com/ustinova.alexandra

11 народных депутатов из фракции "Голос", которые создали объединение "Справедливость", избрали его руководство. Оно будет представлять их позицию в Верховной Раде, пишет "Бабель"

Председателем объединения избрали Александру Устинову, заместителем - Юлию Клименко.

Руководство объединения будет меняться на основе ротации. Соответствующее письмо уже направили руководству Верховной Рады, а также председателям депутатских фракций и групп.

"Учитывая то, что номинальный" голова "фракции не представляет позицию большинства представителей фракции и выдает свою позицию за позицию большинства депутатов, большинство депутатов фракции избрали своих легитимных представителей", - заявил нардеп Ярослав Юрчишин.

Устинова сообщила, что приоритетами депутатов будут оставаться реформа правоохранительных органов, борьба с коррупцией, развитие громад, а также защита проукраинского и европейского движения страны, территориальной целостности и языка от пророссийских сил в парламенте.

Фракция "Голос" насчитывает 20 депутатов.

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Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В парламенте фракция имеет 20 депутатов. В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место избрали Киру Рудык. В июне 2020-го Святослав сдал мандат. В июне этого года партию покинул волонтер Сергей Притула. Также в прошлом месяце произошел скандал - пятеро народных депутатов "Голоса", в частности Рудык и Ярослав Железняк, проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве. После этого ряд нардепов из фракции объявили о создании объединения "Справедливость".