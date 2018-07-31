Больше, чем у Авакова: посчитали зарплату главного полицейского

Председатель Нацполиции Сергей Князев в прошлом году получил зарплаты на 800 тыс. грн больше, чем у руководителя МВД Арсена Авакова. Фото: УНІАН

Председатель Национальной полиции Сергей Князев зарабатывает больше министра внутренних дел Арсена Авакова.

Это следует из данных его э-декларации.

Всего в этом году Князев уже получил 1 млн 73 тыс. 595 грн заработной платы. А вот прошлогодняя составляла 1 млн 577 тыс. 497 грн.

Для сравнения: министр внутренних дел в прошлом году получил 710 099 грн зарплаты, посчитал сайт Expres.ua

Кроме того, в прошлом году Князев получил 49 тыс. грн в качестве гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам. Наличными он хранит 1 млн 250 тыс. грн, $8 тыс. и евро. На банковских счетах - 204 587 грн.

В его собственности квартира в Броварах, земельные участки в селе Дмитровка Киево-Святошинского района и селе Хомутец на Житомирщине.

В совладении - квартира в селе Чабаны вблизи Киева. В столице Князев арендует квартиру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки

Сергей Князев стал руководителем Нацполиции в феврале 2017 года. Президент Петр Порошенко присвоил ему звание генерала.