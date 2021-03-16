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вторник, 16 марта 2021 09:26

Большая приватизация и земельная реформа: Рада собирается на заседание

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Большая приватизация и земельная реформа: Рада собирается на заседание
Депутаты собирались в сессионном зале в позапрошлую неделю. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада во вторник рассмотрит президентский законопроект о процедуре банкротства в период борьбы с Covid-19.

Документ предусматривает изменения, которые должны урегулировать порядок проведения собрания кредиторов в режиме видеоконференции. А также путем опроса, процедуры подтверждения личности и полномочий участника собрания, оформление их результатов, сообщает "УНН"

В повестке дня - законопроект о приватизации объектов большой приватизации.

Предлагается исключить пункт, по которому временно, на период карантина и ограничительных мер есть запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

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Народные депутаты рассмотрят 2 законопроекта, связанные с земельной реформой.

Один касается усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Речь идет об отмене лишних разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.

Второй предлагает новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. Речь идет о продаже через электронные аукционы в электронной торговой системе.

Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады.

Запуск рынка земли отсрочили до 1 июля 2021 года. Он будет стартовать с продажи только паев, принадлежащих частным владельцам.

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Дата
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