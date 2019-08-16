Богдана не послушались: Кабмин даст деньги городам

Кабмин не прислушался к советам с Банковой.

Кабинет министров поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, начиная с августа, профинансировать программы и проекты развития регионов.

Решение правительство приняло на заседании 14 августа, сообщает "Урядовий портал"

"Кабинет министров поручил обеспечить финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития.

Это закреплено в протокольном поручении правительства. График финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов", - сообщили в правительстве.

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан попросил премьер-министра Владимира Гройсмана не выделять городам 10 млрд грн на развитие. Кабмин задерживает городам выплату 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд субвенции на социально-экономическое развитие.