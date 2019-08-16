Богдан просил Гройсмана не давать городам деньги - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 72
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 567
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1611
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1692
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1143
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6426
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1620
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
4
5
5
6
8
Члены ОИК подрались во время заседания
Члены ОИК подрались во время заседания
Гражданский Полторак изменил имидж
Гражданский Полторак изменил имидж
Грымчака и его ссобщника задержали на взятке
Грымчака и его ссобщника задержали на взятке
Разумков появился в кресле спикера
Разумков появился в кресле спикера
&quot;Встреча стихий&quot;: Савченко в необычном образе вынырнула из Балтийского моря
"Встреча стихий": Савченко в необычном образе вынырнула из Балтийского моря
Видео
Все видео
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Трамп заговорил про Зеленского
Трамп заговорил про Зеленского
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
Интервью
1/5
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 567
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1611
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6426
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4709
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4284
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
1 Просмотров: 342
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
пятница, 16 августа 2019 10:54

Богдан просил Гройсмана не давать городам деньги - СМИ

  Комментировать

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин не выделять городам 10 млрд грн на развитие.

Кабмин задерживает городам выплату 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд субвенции на социально-экономическое развитие, пишет "Економічна правда"

О задержке с распределением субвенции сообщили сразу несколько мэров.

"Из этой суммы (2,5 млрд. - Gazeta.ua) 1,4 млрд приходится на малые города. Они должны "подтянуть" на эти средства свою образовательную и коммунальную инфраструктуру для того, чтобы подготовиться к следующему этапу административно-территориальной реформы. Уже месяц средства не поступают своим законным реципиентам", - говорит руководитель Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Ситуацию осложняет и близкий старт нового учебного года, ведь многие из этих проектов предусматривают ремонт и реконструкцию учебных заведений.

"Приведу вам пример одной школы в Прилуках. За счет первых траншей субвенции они провели ремонт, а теперь не могут закупить мебель", - говорит Слобожан. Аналогичная ситуация с проектами, которые должны финансироваться за счет фонда регионального развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин отказался увольнять Кличко

По словам мэра города Гайворон Кировоградской области Романа Волуйко, ожидалось, что средства от субвенции поступят до конца июля. В Гайвороне они были запланированы на реконструкцию площади Героев Майдана и обустройство парка вблизи с социальной инфраструктурой.

"Вероятно, эти задержки - результат политических игр. Как по мне, на фоне разговоров о возможных досрочных выборах на местном уровне власть переживает, что мэры могут пропиариться за счет этих средств", - говорит мэр Гайворона.

На самом деле, по его словам, этот ресурс необходим для того, чтобы территории поддержали свое развитие и рассчитались с подрядчиками.

"Для того, чтобы потратить эти средства, нужно разработать смету, провести тендеры. Мы планировали, что начнем строительные работы в сентябре, но если они задерживаются, то что - будем вынуждены класть плитку в снег?" - объясняет проблематику Волуйко.

"Средств в рамках ГФРР у нас в этом году еще не было. У меня есть два объекта - две школы. В одной предстоит термосанация (изоляция зданий. - Gazeta.ua), в другой - полная реконструкция. До 1 сентября планировали запустить первый объект, вложили свои средства, предусмотренные на условиях софинансирования таких объектов с государством", - рассказывает мэр города Тячев Закарпатской области Иван Ковач.

По второму объекту, по его словам, аналогичная ситуация - один из корпусов школы в аварийном состоянии, мы использовали часть своих средств. "Что делать дальше, неизвестно", - говорит Ковач.

По данным Государственной казначейской службы, в первом полугодии этого года в рамках ДФФР выделили 227 млн грн из запланированных 6,7 млрд грн.

"У нас еще с предыдущих лет существует задолженность государства по финансированию 30-километровой зоны наблюдения. За счет 513 тыс. грн последнего распределения субвенции должны профинансировать кровлю инклюзивного ресурсного центра. Надеемся, что они нам поступят в ближайшее время, а не зимой", - говорит мэр Славуты.

В Facebook руководитель Львовского областного совета Александр Ганущин опубликовал копию письма за подписью Богдана, в котором просит приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и ГФРР до формирования нового состава правительства.

Автор: epravda.com.ua
 

"На Львовскую область приходится около 7% невыделенных средств. Я получил это письмо своим каналам и уточнил в секретариате КМУ, соответствует ли он действительности. Мне сказали, что отвечает. Я это объясняю желанием со стороны новой команды придержать все финансирование, а потом прийти и поделить заново", - сказал Ганущин.

Андрей Богдан руководит Офисом президента (бывшая Администрация) с мая 2019 года. Был юристом Игоря Коломойского.

Офис президента является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого есть организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий.

Ранее в команде президента заявляли, что Администрация президента не является органом государственной власти. Так объясняли то, что Богдан не подпадает под люстрацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Богдан просил Гройсмана не давать городам деньги - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы

Польше отдали заселенную украинцами территорию

Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 109215
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 25002
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 23346
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 2 Просмотров: 23232
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15204
Политика
У нас нет аналога Russia Today - у Зеленского подробнее рассказали о русскоязычном канале
У нас нет аналога Russia Today - у Зеленского подробнее рассказали о русскоязычном канале Просмотров: 360
Появились новые подробности дела Грымчака
Появились новые подробности дела Грымчака Просмотров: 432
Лесоводы купили Toyota Camry в самой дорогой комплектации за миллион
Лесоводы купили Toyota Camry в самой дорогой комплектации за миллион Просмотров: 423
Если цену на газ для Луганской ТЭС не снизить, область будет парализована - Москаль
Если цену на газ для Луганской ТЭС не снизить, область будет парализована - Москаль Просмотров: 45
Под Киевом напали на народного депутата
Под Киевом напали на народного депутата Просмотров: 585
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
2
"Захлебнется Крым водой" - Жириновский выдал очередную порцию истерики
2
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Голосов: 9511
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua