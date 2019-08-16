Богдан просил Гройсмана не давать городам деньги - СМИ

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин не выделять городам 10 млрд грн на развитие.

Кабмин задерживает городам выплату 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд субвенции на социально-экономическое развитие, пишет "Економічна правда"

О задержке с распределением субвенции сообщили сразу несколько мэров.

"Из этой суммы (2,5 млрд. - Gazeta.ua) 1,4 млрд приходится на малые города. Они должны "подтянуть" на эти средства свою образовательную и коммунальную инфраструктуру для того, чтобы подготовиться к следующему этапу административно-территориальной реформы. Уже месяц средства не поступают своим законным реципиентам", - говорит руководитель Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Ситуацию осложняет и близкий старт нового учебного года, ведь многие из этих проектов предусматривают ремонт и реконструкцию учебных заведений.

"Приведу вам пример одной школы в Прилуках. За счет первых траншей субвенции они провели ремонт, а теперь не могут закупить мебель", - говорит Слобожан. Аналогичная ситуация с проектами, которые должны финансироваться за счет фонда регионального развития.

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По словам мэра города Гайворон Кировоградской области Романа Волуйко, ожидалось, что средства от субвенции поступят до конца июля. В Гайвороне они были запланированы на реконструкцию площади Героев Майдана и обустройство парка вблизи с социальной инфраструктурой.

"Вероятно, эти задержки - результат политических игр. Как по мне, на фоне разговоров о возможных досрочных выборах на местном уровне власть переживает, что мэры могут пропиариться за счет этих средств", - говорит мэр Гайворона.

На самом деле, по его словам, этот ресурс необходим для того, чтобы территории поддержали свое развитие и рассчитались с подрядчиками.

"Для того, чтобы потратить эти средства, нужно разработать смету, провести тендеры. Мы планировали, что начнем строительные работы в сентябре, но если они задерживаются, то что - будем вынуждены класть плитку в снег?" - объясняет проблематику Волуйко.

"Средств в рамках ГФРР у нас в этом году еще не было. У меня есть два объекта - две школы. В одной предстоит термосанация (изоляция зданий. - Gazeta.ua), в другой - полная реконструкция. До 1 сентября планировали запустить первый объект, вложили свои средства, предусмотренные на условиях софинансирования таких объектов с государством", - рассказывает мэр города Тячев Закарпатской области Иван Ковач.

По второму объекту, по его словам, аналогичная ситуация - один из корпусов школы в аварийном состоянии, мы использовали часть своих средств. "Что делать дальше, неизвестно", - говорит Ковач.

По данным Государственной казначейской службы, в первом полугодии этого года в рамках ДФФР выделили 227 млн грн из запланированных 6,7 млрд грн.

"У нас еще с предыдущих лет существует задолженность государства по финансированию 30-километровой зоны наблюдения. За счет 513 тыс. грн последнего распределения субвенции должны профинансировать кровлю инклюзивного ресурсного центра. Надеемся, что они нам поступят в ближайшее время, а не зимой", - говорит мэр Славуты.

В Facebook руководитель Львовского областного совета Александр Ганущин опубликовал копию письма за подписью Богдана, в котором просит приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и ГФРР до формирования нового состава правительства.

Автор: epravda.com.ua

"На Львовскую область приходится около 7% невыделенных средств. Я получил это письмо своим каналам и уточнил в секретариате КМУ, соответствует ли он действительности. Мне сказали, что отвечает. Я это объясняю желанием со стороны новой команды придержать все финансирование, а потом прийти и поделить заново", - сказал Ганущин.

Андрей Богдан руководит Офисом президента (бывшая Администрация) с мая 2019 года. Был юристом Игоря Коломойского. Офис президента является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого есть организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий. Ранее в команде президента заявляли, что Администрация президента не является органом государственной власти. Так объясняли то, что Богдан не подпадает под люстрацию.