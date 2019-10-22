Богдан теперь должен подавать е-декларацию - НАПК

С изменениями закона обязательное декларирование касается и руководителя Офиса президента. Фото: Reuters

Со вступлением в действие изменений в закон "О предотвращении коррупции" расширен круг субъектов декларирования.

Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Отныне к субъектам декларирования принадлежат руководитель Офиса президента, его заместители, помощники судей, а также лица, занимающие должности патронажной службы, кроме лиц, выполняющих свои обязанности на общественных началах.

Кроме того, членами семьи субъекта декларирования теперь обязательно считаются его дети до достижения ими совершеннолетия, независимо от наличия совокупности таких признаков, как совместное проживание, связанность общим бытом и наличие взаимных прав и обязанностей.

Декларации заполняют президент, председатель Верховной Рады, народные депутаты, члены правительства, судьи, прокуроры, руководители государственных и коммунальных предприятий и учреждений. Указывают свое состояние и имущество.

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По делу о недостоверном декларировании экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна зачитали обвинительный акт. Это сделал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на судебном заседании.