В деле экс-министра Омельяна зачитали обвинительный акт

По делу о недостоверного декларирования экс-министра инфраструктуры Владимира Омельяна зачитали обвинительный акт.

Это сделал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на судебном заседании, передает пресс-служба органа.

Также судьи определили порядок исследования доказательств по делу.

Следующее заседание состоится 28 октября.

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Министра инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана, Владимира Емельяна, обвиняют в умышленном представлении ложных данных в декларация 2015 (более 3 млн грн) и 2016 (8 млн грн) годов.

Статья обвинения, 366-1 Уголовного кодекса, предусматривает штраф до 51 000 гривен или общественные работы, или лишение свободы до 2 лет с лишением права на определенные должности или деятельность до 3 лет.