Безопасность ЕС зависит от Украины – вице-маршалок Сейма Польши

Терлецкий заявил о поддержке вступления Украины в НАТО. Фото: Reuters

Безопасность Европейского Союза невозможна без безопасности Украины.

Об этом сказал вице-маршалок Сейма Польши Ришард Терлецкий на совместном брифинге с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, сообщает "Укринформ".

Терлецкий сказал, что делегация Сейма прибыла в Киев сегодня, потому что разведки союзных государств сообщали о возможном наступлении России.

"К счастью, этого не произошло, и, возможно, не произойдет в будущем, но я хочу заверить, что мы готовы быть вместе с вами в вашем парламенте, потому что мы не представляем безопасность Европейского Союза без безопасности Украины, мы не представляем будущего ЕС без Украины в нем, мы не представляем НАТО без Украины", – сказал он.

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Стефанчук поблагодарил польских парламентариев за поддержку Украины.

Сегодня в Украине – День единения. 16 февраля все телеканалы и радио транслируют общенациональный телемарафон единения #UAразом. Марафон начался исполнением гимна Украины.