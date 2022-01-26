"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул

В Верховной Раде хотят сделать двухнедельный карантин. Открыть новую сессию в следующий вторник, 1 февраля, а затем разойтись на две недели до 15 февраля.

Изменения календарного плана работы парламента опубликовали в президентской фракции "Слуга народу". Рассмотреть вопрос планируют завтра. Предварительно поддержали все руководители фракций.

Автор: Сергей Старостенко, Gazeta.ua Вчера утром в сессионном зале зарегистрировался 181 нардеп, сегодня – 182.

Объяснили "стремительном распространении ковида" среди нардепов.

Утром среды в парламенте зарегистрировались 182 депутата из 423. До этого Верховная Рада была пять недель на зимних каникулах.

В парламенте есть пять фракций – "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" и две группы – "Партія "За майбутнє" и "Довіра".

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