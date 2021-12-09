Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора "Квартала"

 
Ексклюзивы
1/5
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 891
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 702
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 14139
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3177
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1647
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 324
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 612
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 603
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2520
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
3
18
13
2
5
Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора &quot;Квартала&quot;
Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора "Квартала"
Бронированные &quot;Козаки&quot;, танки и &quot;Друга Ріка&quot; - в Харькове поздравляли украинских воинов
Бронированные "Козаки", танки и "Друга Ріка" - в Харькове поздравляли украинских воинов
Зеленский приехал на &quot;передок&quot; к воинам
Зеленский приехал на "передок" к воинам
Сторонник Лукашенко, владелец биткоинов и критик Зеленского: нардепы получили 3 млн грн компенсации за жилье
Сторонник Лукашенко, владелец биткоинов и критик Зеленского: нардепы получили 3 млн грн компенсации за жилье
Зеленский уехал на фронт, а Корниенко - на авиабазу ВСУ
Зеленский уехал на фронт, а Корниенко - на авиабазу ВСУ
Видео
Все видео
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы
Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3330
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5814
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1296
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3978
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 927
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 126
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
четверг, 09 декабря 2021 19:39

Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора "Квартала"
3

  Комментировать

Офис генерального прокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя, который ранее работал с "Кварталом 95".

Житель Броваров Виталий Олейник зарегистрировался как физическое лицо предприниматель только в сентябре 2021 года, свидетельствует сайт госзакупок Prozorro. Ранее ФЛП не выигрывал никаких государственных тендеров.

Заместитель генпрокурора Роман Говда подписал 30 ноября два договора с Олейником. Оба документа касаются оформления и материального обеспечения зала КВЦ "Парковый", где проводили форум. Каждая закупка стоила 199,9 тыс. грн.

Общая цена за услуги Олейника составила 399,9 тыс. По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но открытый тендер не провели, поскольку услуги оформили двумя допороговыми закупками стоимостью до 200 тыс. грн.

Номер телефона Олейника неоднократно подписывали с метками, которые свидетельствуют о сотрудничестве со студией "Квартал 95", ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому, сообщает "Украинская правда".

"Мужчину обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого" и тому подобное", - пишет издание.

Услуги, заказанные у Олейника по первому договору
Фото: Prozorro
Услуги, заказанные у Олейника по второму договору

Олейник заявляет, что неофициально не договаривался с кем-то из власти о закупке, но и не отрицал свое сотрудничество с проектом президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-менеджер "Антонова" заключил контракт на 5,5 млн грн с собственной фирмой

В июне команда Зеленского создала плохой прецедент, выведя средства к подготовке Дня Независимости из-под системы Prozorro. Теперь любые закупки смогут выводить от открытых тендерных процедур, об этом Gazeta.ua рассказал Иван Лахтионов, заместитель исполнительного директора по реализации инновационных проектов "Трансперенси Интернешнл Украина", координатор DOZORRO.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора "Квартала"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Самое читаемое
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 40601
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 16848
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 14139
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 10404
Байден назвал Путину два варианта относительно Украины
Байден назвал Путину два варианта относительно Украины Просмотров: 9531
Политика
Законопроект 5655 добьет коррупцию в строительной отрасли - Карплюк
Законопроект 5655 добьет коррупцию в строительной отрасли - Карплюк Просмотров: 45
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку Просмотров: 333
Кличко рассказал особенности принятого бюджета Киева на 2022 год
Кличко рассказал особенности принятого бюджета Киева на 2022 год Просмотров: 63
Интерпол отказал России в розыске журналиста Муждабаева
Интерпол отказал России в розыске журналиста Муждабаева Просмотров: 162
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США 2 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
7
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
5
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
3
Зеленский выложил фото для "завидующих"
3
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
3
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
Голосов: 9691
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть