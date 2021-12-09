Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора "Квартала"

Офис генерального прокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя, который ранее работал с "Кварталом 95".

Житель Броваров Виталий Олейник зарегистрировался как физическое лицо предприниматель только в сентябре 2021 года, свидетельствует сайт госзакупок Prozorro. Ранее ФЛП не выигрывал никаких государственных тендеров.

Заместитель генпрокурора Роман Говда подписал 30 ноября два договора с Олейником. Оба документа касаются оформления и материального обеспечения зала КВЦ "Парковый", где проводили форум. Каждая закупка стоила 199,9 тыс. грн.

Общая цена за услуги Олейника составила 399,9 тыс. По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но открытый тендер не провели, поскольку услуги оформили двумя допороговыми закупками стоимостью до 200 тыс. грн.

Номер телефона Олейника неоднократно подписывали с метками, которые свидетельствуют о сотрудничестве со студией "Квартал 95", ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому, сообщает "Украинская правда".

"Мужчину обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого" и тому подобное", - пишет издание.

Фото: Prozorro

Олейник заявляет, что неофициально не договаривался с кем-то из власти о закупке, но и не отрицал свое сотрудничество с проектом президента.

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В июне команда Зеленского создала плохой прецедент, выведя средства к подготовке Дня Независимости из-под системы Prozorro. Теперь любые закупки смогут выводить от открытых тендерных процедур, об этом Gazeta.ua рассказал Иван Лахтионов, заместитель исполнительного директора по реализации инновационных проектов "Трансперенси Интернешнл Украина", координатор DOZORRO.