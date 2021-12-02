Топ-менеджер "Антонова" заключил контракт на 5,5 млн грн с собственной фирмой

В марте этого года топ-менеджер государственного предприятия "Антонов" Евгений Бондаренко подписал контракт с частной эстонской фирмой Caribalt Electronic Equipment, совладельцем которой на тот момент был он сам.

"Антонов" закупил оборудование для самолетов у эстонского поставщика на почти 5,5 млн грн, сообщает "Следствие.Инфо".

"В прошлом году госпредприятие объявило о закупке оборудования для самолетов. Речь шла о так называемых источниках наземного питания. Их используют во время зарядки самолетов в аэропорту, что позволяет сэкономить топливо и собственную энергию самолета. Победителем торгов стала эстонская фирма Caribalt Electronic Equipment", - говорится в расследовании.

Украинский дилер другой эстонской компании ElectroAir, который также принимал участие в конкурсе, решил оспорить результаты тендера, указав на злоупотребление со стороны победителя. Он сообщил о фальсификации документов, отсутствии у конкурента опыта поставок в Украину и сертификатов происхождения на товар.

"В качестве подтверждения своего опыта работы победители отметили, что продали оборудование компании Fort Aero. Но, как выяснилось, этой поставки не было. ElectroAir даже опубликовала переписку с компанией, которая отрицала закупку оборудования у Caribalt Electronic Equipment. Несмотря на это госпредприятие все же подписало контракт с победителем", - добавляют журналисты.

Совладельцем фирмы-победителя на момент подписания контракта оказался директор по материально-техническому снабжению "Антонова". Он же лично подписал контракт с этой эстонской фирмой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина подписала меморандум с Airbus на покупку самолетов

Фото: slidstvo.info

Caribalt Electronic Equipment основали несколько лет назад. На момент проведения тендера ее совладельцем была другая эстонская фирма с созвучным названием Caribalt Alliance. Последней и совладает Бондаренко. На вопрос журналистов о конфликте интересов из-за подписания такого контракта он не ответил.

Описанные действия чиновника госпредприятия имеют признаки преступления. Речь может идти о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. В случае доказательства вины, ему может грозить до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества, считает эксперт по антикоррупционному законодательству, член правления ЦПК Елена Щербан.

Вскоре после того, как суд начал рассматривать дело об отмене результатов данной закупки, Бондаренко вывели из совладельцев эстонской фирмы. После подписания упомянутого контракта он обзавелся двумя автомобилями Land Rover Discovery, которые суммарно могут стоить около 2 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Антонов" начинает строительство нового самолета: когда появится

Совладелец фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал 2-этажный особняк в Испании, которым он и его жена Наталья Бухалова владеют с 2013 года. Поместье расположено в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря.