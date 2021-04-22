Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото

Совладелец фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал 2-этажный особняк в Испании, которым он и его жена Наталья Бухалова владеют с 2013 года.

Поместье расположено в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря. Об этом сообщают Схемы.

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Его площадь - 120 кв м, еще 28 кв м занимают террасы. Об этом свидетельствует запись в официальном испанском реестре прав на недвижимое имущество.

"На 1 этаже расположены - прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На 2 этаже - коридор, 3 спальни, ванная комната и 2 террасы", - говорится в справке из реестра.

Собственником этого имущества Герасимов вместе со своей женой стал в 2013 году, однако, став депутатом, так ни разу его и не задекларировал.

Ориентировочная рыночная цена испанского поместья составляет более 10 млн грн.

За 2020 год госслужащие задекларировали 46351 биткоин, что в гривневом эквиваленте составляет 75 млрд грн. Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалюта работает в местных советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.