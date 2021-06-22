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среда, 23 июня 2021 08:30

"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости

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&quot;Миллиарды будут делить в ручном режиме&quot;: оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Верховная Рада приняла законопроект 5309 - внесение изменений в закон "О государственных закупках", которым вывели из-под действия документа расходы ко Дню Независимости", говорит Иван Лахтионов. Фото: kyivmaps.com

Команда президента Владимира Зеленского создала плохой прецедент, выведя средства к подготовке Дня Независимости из-под системы "Прозорро". Теперь любые закупки смогут выводить от открытых тендерных процедур, об этом Gazeta.ua рассказал Иван Лахтионов, проектный менеджер "Трансперенси Интернешенал", координатор "ДоЗорро".

Комментирует планы Кабмина потратить 5 млрд 423 млн грн до 30-й годовщины Независимости Украины вне системы "Прозорро". Для этого в Верховной Раде внесли изменения в закон "О государственных закупках". Деньги обещают вложить в строительство инфраструктурных объектов.

"Недавно Верховная Рада приняла законопроект 5309 – внесение изменений в закон "О государственных закупках". Им вывели из-под действия документа расходы ко Дню Независимости. Закон лежит на подписи у президента Владимира Зеленского. Там предусмотрели переговорную процедуру. Сумму в контракте определять заказчик", – говорит Лахтионов.

Добавляет: "Сфера публичных закупок от таких вещей точно не выиграет, как и налогоплательщики. Миллиарды будут распределять фактически в ручном режиме. Это большие риски. Для строительства должны быть отдельные программы. Любой ремонт автодороги можно сейчас включить в перечень и сказать, что это ко Дню Независимости. Таким образом можно обойти "Прозорро". Почему так происходит – вопрос к правительству. "Первой ласточкой" была киевская окружная дорога. Это плохой прецедент. Показывает пример, как какую-то сферу вывести из-под действия закона".

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"Если бы все проходило по системе "Прозорро", то удалось бы сэкономить деньги. Надо было бы провести конкурентные торги, подготовить документацию. Тогда могли бы поторговаться крупные компании. Но сейчас сложно сказать, как будут определять подрядчиков. О каком-то конкурсе вряд ли будет идти речь", – рассказывает Лахтионов.

Также добавляет: "Хорошо, что хотят много сделать, но такие проекты строят не по два-три месяца. Этот вопрос можно было заблаговременно спланировать и сделать. Все знали о Дне Независимости и планировали бюджет. Как это будут финансировать? Возможно, это будут долгострои – на годы. Вопрос в Кабмин, Офиса президента – почему эти вопросы включают в подготовк праздника ".

5,4 млрд грн планируют потратить до 30-й годовщины Независимости Украины вне системы "Прозорро". В министерстве финансов сообщили, что деньги пойдут на строительство инфраструктурных объектов. В распоряжение Кабинета министров об утверждении плана мероприятий вписали модернизацию шести аэропортов – в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Мукавечи. Также отметили развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса и больницы "Охматдет". На праздничные торжества потратят 100 млн грн.

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