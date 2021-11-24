Без России и КНР: Байден пригласил Украину на демократический саммит

В списке приглашенных стран значится Тайвань. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, включая Украину.

В списке приглашенных отсутствуют РФ, Китай и Турция, свидетельствует информация на сайте Госдепартамента США. Мероприятие состоится 9-10 декабря.

"Переговоры будут посвящены проблемам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии. Саммит предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и мире", - говорится в сообщении.

Участники виртуальной встречи смогут озвучить внутренние и международные инициативы по ключевым темам: защита от авторитаризма; противодействие коррупции и борьба с ней; содействие уважению к правам человека.

В списке приглашенных стран значится Тайвань. США также пригласили одновременно представителей Косово и Сербии, признающих независимость косоваровского государства. Из стран-членов ЕС в списке отсутствует только Венгрия. В саммите также примут участие Индия, ЮАР, Филиппины, Грузия, Литва, Латвия и др. Единственные приглашенные страны Ближнего Востока - Израиль и Ирак.

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